Игрок «Пари НН» Калинский поделился совместной фотографией с теннисистом Янником Синнером

Полузащитник «Пари НН» Николай Калинский в своём аккаунте в социальной сети поделился фотографией с итальянским теннисистом, первой ракеткой мира Янником Синнером.

Фото: Из личного архива Николая Калинского

31-летний футболист сопроводил данную фотографию подписью с указанием первого и 78-го номеров (игровой номер Калинского в «Пари НН». — Прим. «Чемпионата»).

Напомним, теннисистка Анна Калинская, являющаяся сестрой Николая Калинского, находится в отношениях с Синнером. В последние месяцы появлялась информация, что пара рассталась, однако официальных подтверждений этому не было.

Ранее совместную фотографию с Синнером выложил нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин.

В нынешнем сезоне Калинский принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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