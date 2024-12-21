Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мэйсон Маунт сделал эмоциональное заявление после полученной травмы

Мэйсон Маунт сделал эмоциональное заявление после полученной травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт поделился эмоциями после того, как получил травму в минувшем матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гвардиол – 36'     1:1 Фернандеш – 88'     1:2 Диалло – 90'    

«Словами не передать, как я сейчас расстроен. Наверное, вы видели выражение моего лица, когда это случилось. Я знал, что это значит.

Болельщики «Юнайтед», возможно, вы ещё не слишком хорошо меня знаете, но могу гарантировать одно: я никогда не сдамся и не потеряю веру.

Я уже говорил это раньше, но продолжу выкладываться по полной, пройду через этот трудный период и не остановлюсь, пока не добьюсь своего», — написал Маунт в соцсетях.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

Материалы по теме
Аморим сделал неутешительный прогноз насчёт травмы Маунта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android