Мэйсон Маунт сделал эмоциональное заявление после полученной травмы

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт поделился эмоциями после того, как получил травму в минувшем матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:2).

«Словами не передать, как я сейчас расстроен. Наверное, вы видели выражение моего лица, когда это случилось. Я знал, что это значит.

Болельщики «Юнайтед», возможно, вы ещё не слишком хорошо меня знаете, но могу гарантировать одно: я никогда не сдамся и не потеряю веру.

Я уже говорил это раньше, но продолжу выкладываться по полной, пройду через этот трудный период и не остановлюсь, пока не добьюсь своего», — написал Маунт в соцсетях.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.