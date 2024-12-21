Абаскаль: не теряю связь с Промесом, уважаю его за то, что он дал «Спартаку» и мне лично

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отметил важную роль, которую в период его работы в московском клубе сыграл экс-нападающий красно-белых Квинси Промес.

— Гильермо, вы были в Дубае на матче Промеса. На игру вас пригласил он или вы просто были в городе и решили сходить на футбол? Удалось ли вам поговорить с Квинси?

— Я никогда не терял с ним связь, потому что то, что он сделал для «Спартака» и для нашего проекта, по‑прежнему имеет ценность. Я очень уважаю его за то, что он дал «Спартаку» и мне лично как капитан команды.

Мы вместе смотрели Суперкубок ОАЭ, а на следующий день Квинси пригласил меня на стадион посмотреть его игру, — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В 2017 году в составе красно-белых нидерландец выиграл золотые медали чемпионата России. Сейчас Промес играет за «Дубай Юнайтед». Абаскаль возглавлял красно-белых с 2022 по 2024 год.

Напомним, в марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде запрещённых веществ.

Материалы по теме Фото Промес встретился с игроком «Спартака» во время зимней паузы в РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России: