Сдавший положительную допинг-пробу Мудрик прибыл в Саудовскую Аравию

Крайний нападающий «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик, ранее сдавший положительную допинг-пробу, прилетел в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Daily Mail.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье в Саудовской Аравии состоится бой украинского боксёра Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри.

Фото: Из личного архива sirshargi

«Рад видеть тебя в столице, брат», — написал болельщик «Челси», встретившийся с Мудриком.

Во вторник было подтверждено, что в прошлом месяце 23-летний футболист сдал положительный тест на допинг, после чего Футбольная ассоциация Англии временно отстранила его от участия в соревнованиях. Сообщалось, что в допинг-пробе нападающего мог быть обнаружен милдронат.

В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач.

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