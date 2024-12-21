Деменко: неизвестно, если бы Миранчук не уехал, попал бы Батраков в старт «Локомотива»

Бывший футболист Максим Деменко считает полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова прорывом уходящего 2024 года в РПЛ.

«Батраков — прорыв года. Он мне очень понравился. Помимо его молодости, выделю его уверенный старт — на протяжении многих игр он показывает хорошую игру в его годы. Неизвестно, если бы Миранчук не уехал, Батраков быстрее бы попал в старт или нет. Но самое главное, что он пришёл в «Локомотив» в тот момент, когда нужен был команде. Он проявил себя в РПЛ, показал лидерские качества и попал в сборную России. Это очень интересный футболист», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.