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Деменко: Угальде может заиграть в АПЛ, но «Спартаку» не хотелось бы его терять

Деменко: Угальде может заиграть в АПЛ, но «Спартаку» не хотелось бы его терять
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Бывший футболист Максим Деменко высказался о возможном переходе нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде в клуб английской Премьер-лиги. Ранее сообщалось об интересе к Угальде со стороны «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Челси».

«Что касается интереса топ-клубов АПЛ к Угальде, был похожий случай с Сафоновым и «ПСЖ». Многие удивлялись и спрашивали: «Для какой цели?» Может, агенты игрока закидывают удочки и действительно есть какой-то разговор и общение. Я не удивлён, что Угальде интересуются такие клубы. Агенты всё равно показывают его игру, особенно его последние матчи в чемпионате России.

Зачастую от футболиста не ожидаешь, что он может проявлять себя. Угальде хорошо играл в чемпионате Голландии. Мне кажется, что он может заиграть в АПЛ. Угальде купили за большие деньги по меркам РПЛ. Я говорил, что он интересный футболист, но за такие деньги и должен так играть. Если «Спартак» продаст его и выиграет от этой сделки, всё равно будет искать ему замену на трансферном рынке. Но «Спартаку» не хотелось бы терять хотя бы до конца сезона такого нападающего, который много забивает и является лучшим бомбардиром РПЛ», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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