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Романо опроверг наличие переговоров между «Манчестер Сити» и Погба

Романо опроверг наличие переговоров между «Манчестер Сити» и Погба
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«Манчестер Сити» не ведёт переговоров с 31-летним полузащитником Полем Погба о его потенциальном переходе в английский клуб, о чём ранее появлялась информация в СМИ, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно данным источника, французский футболист также не посещал тренировочную базу «Манчестер Сити». Погба остаётся открытым для предложений от клубов. С 1 марта он сможет принимать участие в профессиональных матчах, поскольку закончится его дисквалификация, наложенная за употребление допинга.

Последним клубом 31-летнего футболиста был «Ювентус».

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