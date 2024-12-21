Романо опроверг наличие переговоров между «Манчестер Сити» и Погба

«Манчестер Сити» не ведёт переговоров с 31-летним полузащитником Полем Погба о его потенциальном переходе в английский клуб, о чём ранее появлялась информация в СМИ, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно данным источника, французский футболист также не посещал тренировочную базу «Манчестер Сити». Погба остаётся открытым для предложений от клубов. С 1 марта он сможет принимать участие в профессиональных матчах, поскольку закончится его дисквалификация, наложенная за употребление допинга.

Последним клубом 31-летнего футболиста был «Ювентус».

Реакция фанатов сборной Франции на появление Поля Погба на Евро: