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Почти 40 игроков АПЛ могут получить выходной на Рождество из-за перебора карточек

Почти 40 игроков АПЛ могут получить выходной на Рождество из-за перебора карточек
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Почти 40 игроков английской Премьер-лиги от дисквалификации на рождественскую и новогоднюю игровую неделю отделяет одна жёлтая карточка. Об этом сообщает Daily Mail.

У лидера чемпионата «Ливерпуля» есть два таких игрока: Дарвин Нуньес и Райан Гравенберх. У следующего за лидером «Челси» пропустить игры могут Николас Джексон и Роберт Санчес.

Между тем, у «Арсенала» есть только один такой игрок — Габриэл Жезус. Так же как и у «Манчестер Юнайтед» — Гарри Магуайр, а Бернарду Силва у «Манчестер Сити».

В этом списке есть ещё несколько известных имён. Джейми Варди из «Лестера», Сандро Тонали из «Ньюкасла», Морган Роджерс из «Астон Виллы» и Лукас Пакета из «Вест Хэма».

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