Гвардиола: есть ли у «Ман Сити» шансы на чемпионство? Нет, нам не хватает футболистов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, есть ли у «горожан» шансы на завоевание чемпионства в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Нет. У нас нет футболистов. Это сложно. Сейчас у меня нет чёткого ощущения [что можно выиграть АПЛ]. Может быть, это и произойдёт, кто знает?

Однако сейчас мы должны думать о краткосрочной перспективе. Не можем ставить перед собой много-много больших целей. Когда вы хотите добиться чего-то важного, например, выиграть Премьер-лигу, выйти в финал Лиги чемпионов, необходимо придерживаться одной концепции: последовательности. Всё это время мы были невероятно последовательны, а теперь нет», — приводит слова Гвардиолы Eurosport со ссылкой на интервью TNT Sports.

После 16 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 27 очков и занимает пятое место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на девять очков.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: