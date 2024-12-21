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Генсек РФС: 30% стран выступают против возвращения России, Германия — «за»

Генсек РФС: 30% стран выступают против возвращения России, Германия — «за»
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос, какие страны выступают за и против возвращения России на международную арену.

— Месяц назад вы говорили, что 60-70% стран выступают за возвращение России — ситуация как-то изменилась?
— Я был в Болгарии, все поддерживают и ждут возвращения России.

— Все — это кто?
— Все, с кем общались в Болгарии. Там не было всех 55 ассоциаций ФИФА, но были представители Германии, Сербии, Черногории и других стран.

— Германия, получается, выступает за возвращение России?
— Да.

— Кто ещё из европейских стран не против нашего возвращения?
— Норвегия, Швеция — они хотели бы поддержки от УЕФА по ряду вопросов, но не против нашего возвращения.

— Получается, лишь несколько стран против нас?
— Не несколько, а порядка 30% стран, у которых более сложная позиция.

— Кто против нашего возвращения?
— Например, Дания, — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

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