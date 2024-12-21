Глава РФС Дюков высказался о нейтральном статусе сборной России в случае снятия бана

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном нейтральном статусе сборной России в случае её возвращения на международную арену.

— Если в 2025 году нас вернут, но при условии нейтрального статуса, вы на это согласитесь?

— Это будет не моё решение, а решение исполкома. Если говорить о моём мнении, то надо бороться за то, чтобы играть под своим флагом и гимном, — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Дюков заявил, что ожидает положительных изменений по вопросу допуска российских команд к участию в официальных турнирах в 2025 году.

Материалы по теме Президент РФС Дюков: в 2025 году ожидаю изменений по вопросу допуска российских команд

Как сборная России играет при Карпине: