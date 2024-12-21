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Александр Гацкан: «Спартак» — теневой фаворит в борьбе за чемпионство в РПЛ

Александр Гацкан: «Спартак» — теневой фаворит в борьбе за чемпионство в РПЛ
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Гацкан считает, что красно-белые являются теневыми фаворитами в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Думаю, что «Спартак» — теневой фаворит в борьбе за чемпионство. По потенциалу они 100% будут бороться за первую тройку. «Зенит», «Краснодар» и «Спартак».

При Станковиче видны улучшения. Команда провела качественную селекцию и обладает хорошим подбором футболистов. В «Спартаке» собраны достаточно квалифицированные игроки, которые показывают интересный футбол со множеством голевых моментов. В последних играх «Спартак» забивал очень много», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После завершения первой части нынешнего сезона РПЛ «Спартак» набрал 37 очков и занимает третье место.

Полное интервью с Александром Гацканом выйдет на «Чемпионате» в 16:00 мск.

Турнирная таблица РПЛ
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