«Реал» окончательно договорился с «Леганесом» о трансфере Ламини Фати — Marca

Мадридский ​​«Реал» и «Леганес» заключили окончательное соглашение о трансфере защитника Ламини Фати. Футболист уже прошёл медицинское обследование, об этом сообщает Marca.

По информации источника, Фати сначала отправится в резервную команду «Реала». Его дебют состоится в январе, когда рынок полностью откроется для всех команд. Сделка составила около € 120 тыс. и рассчитана на пять сезонов.

18-летний Фати был основным игроком «Леганеса Б». Прошлым летом им интересовалась «Валенсия». Ламини характеризуют как игрока с внушительным телосложением, который уверенно владеет мячом. Сейчас Фати травмирован, он испытывает проблемы с челюстью.