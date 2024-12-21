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«Реал» окончательно договорился с «Леганесом» о трансфере Ламини Фати — Marca

«Реал» окончательно договорился с «Леганесом» о трансфере Ламини Фати — Marca
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Мадридский ​​«Реал» и «Леганес» заключили окончательное соглашение о трансфере защитника Ламини Фати. Футболист уже прошёл медицинское обследование, об этом сообщает Marca.

По информации источника, Фати сначала отправится в резервную команду «Реала». Его дебют состоится в январе, когда рынок полностью откроется для всех команд. Сделка составила около € 120 тыс. и рассчитана на пять сезонов.

18-летний Фати был основным игроком «Леганеса Б». Прошлым летом им интересовалась «Валенсия». Ламини характеризуют как игрока с внушительным телосложением, который уверенно владеет мячом. Сейчас Фати травмирован, он испытывает проблемы с челюстью.

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