Гацкан: критика Соболева незаслуженная — весной он будет смотреться поинтереснее

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Гацкан поделился мнением относительно критики в адрес нападающего «Зенита» Александра Соболева. Напомним, 27-летний футболист перешёл в санкт-петербургский клуб из московского минувшим летом.

«Критика в адрес Соболева незаслуженна. Мы понимаем, что «Зенит» — новая команда для него, где другие требования. Ему нужно притереться к команде и понять, как она играет. Он долгое время не был в тренировочном процессе. Даже если и был, то в индивидуальном. Думаю, во второй части сезона Соболев будет смотреться поинтереснее, но всё зависит от него», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне РПЛ Соболев не забил ни одного гола.

Полное интервью с Александром Гацканом выйдет на «Чемпионате» в 16:00 мск.

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