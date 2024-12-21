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Гвардиола: у «Манчестер Сити» было восемь хороших лет, теперь — 40 плохих дней

Гвардиола: у «Манчестер Сити» было восемь хороших лет, теперь — 40 плохих дней
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, почему в нынешнем сезоне его команда не может доминировать так же, как в предыдущие годы.

«Я не знаю. Если бы знал, то делал бы то же самое сейчас. «Манчестер Сити» добился большого успеха, команда была стабильна, не было травм, настроение было хорошим. Возможно, я знал [как доминировать раньше], но забыл. У нас были невероятные восемь лет, а сейчас у нас более 40 плохих дней с точки зрения результатов», — приводит слова Гвардиолы Eurosport со ссылкой на интервью TNT Sports.

В последних 11 матчах во всех турнирах «Манчестер Сити» проиграл восемь раз.

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