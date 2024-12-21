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Бывшая жена Матвея Сафонова объяснила, для чего запросила психологическую экспертизу

Бывшая жена Матвея Сафонова объяснила, для чего запросила психологическую экспертизу
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Анастасия Казачек, бывшая жена голкипера французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, заявила, что её призыв назначить голкиперу психологическую экспертизу не связан с его поведением в матче с «Монако» (4:2).

Франция — Лига 1 . 16-й тур
18 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Дуэ – 24'     1:1 Бен-Сегир – 53'     2:1 Эмболо – 60'     2:2 Дембеле – 64'     2:3 Рамуш – 83'     2:4 Дембеле – 90+7'    

«Причиной моего ходатайства о назначении Сафонову психологической экспертизы являлся тот факт, что он придумывает исковые заявления, чтобы иметь хоть мельчайший повод обратиться в суд. Всего 10 потенциальных процессов в 2024 году явились причиной моего предположения, что Сафонов страдает синдромом сутяжничества. А тот факт, что его слова расходятся с его делами, и его проблемы с чувством собственного достоинства, привели к мысли о том, что он нуждается в психологической помощи», — приводит слова Казачек «РИА Новости Спорт».

Матвей Сафонов был вынужден заменить голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму в матче 16-го тура Лиги 1 с «Монако» на 22-й минуте игры из-за травмы. В оставшееся время Сафонов пропустил два мяча. После матча вратарь признался, что игра стала для него стрессом. Всего в текущем сезоне чемпионата Франции Сафонов провёл пять матчей. Также на его счету две игры в Лиге чемпионов.

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