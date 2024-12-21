«Зенит» — всегда фаворит». Александр Гацкан — об итогах первой части РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака», «Ростова», «Рубина», «Крыльев Советов» Александр Гацкан подвёл итоги первой части нынешнего сезона РПЛ.

«Сейчас неважно, кто ушёл лидером. Важно, как команды пройдут весь чемпионат. Можно завершить осеннюю часть на первом месте, а закончить сезон на шестом. Сейчас зимний перерыв, команды будут усиливаться и готовиться ко второй половине сезона. Кто лучше выполнит своё домашнее задание, проведёт работу над ошибками и улучшит игру, тот и будет бороться за первое место. Но, как мы поняли ещё в прошлом сезоне, «Зенит» — всегда фаворит», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.

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