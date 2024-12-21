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Николай Наумов: нападающий — проблемная позиция у «Локомотива», нужен игрок по типу Даку

Николай Наумов: нападающий — проблемная позиция у «Локомотива», нужен игрок по типу Даку
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о проблемном месте в нынешнем составе клуба.

«Локомотиву» в зимнее трансферное окно нужно усилить позицию центрального нападающего. Те нападающие, которые сейчас есть в команде, Сулейманов и Воробьёв являются футболистами ротации, а не старта. Клубу нужен нападающий по типу Даку. С одной стороны, не низкого роста, а с другой — это нападающий, который умеет выбегать в быстрые контратаки. Мне очень нравится этот игрок.

Наверное, команде нужно иметь ещё одного хорошего опорника при отборе. Если Фассон уйдёт, нужен ещё один центральный защитник. Нападающий — проблемная позиция, а без остальных усилений можно обойтись», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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