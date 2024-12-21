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«У него титулов больше, чем мне лет». Мбаппе — о 28 трофеях Модрича, выигранных в «Реале»

«У него титулов больше, чем мне лет». Мбаппе — о 28 трофеях Модрича, выигранных в «Реале»
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26-летний нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе был впечатлён информацией о количестве трофеев, выигранных полузащитником Лукой Модричем в составе «Королевского клуба». Напомним, после победного для «сливочных» финала Межконтинентального кубка 39-летний хорват стал самым титулованным футболистом в истории испанского гранда (28 титулов).

Межконтинентальный кубок — 2024 . Финал
18 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
1:0 Мбаппе – 37'     2:0 Родриго – 53'     3:0 Винисиус Жуниор – 84'    

«У него титулов больше, чем мне лет», — сказал Мбаппе в раздевалке после матча с «Пачукой» в финале Межконтинентального кубка.

По этому показателю Модрич опередил правого защитника «Реала» Даниэля Карвахаля (27 трофеев), который на текущий момент восстанавливается после травмы крестообразных связок.

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