«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 15:30

Сегодня, 21 декабря, состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступит Питер Бэнкс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Астон Вилла» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда из Бирмингема набрала 25 очков за 16 матчей. «Манчестер Сити» заработал 27 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 36 очков за 15 игр.

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