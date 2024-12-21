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Уход Коло Муани из «ПСЖ» в январе практически гарантирован — Фабрицио Романо

Уход Коло Муани из «ПСЖ» в январе практически гарантирован — Фабрицио Романо
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике больше не рассчитывает на 26-летнего нападающего Рандаля Коло Муани, который практически гарантированно покинет французский клуб в январе, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что Коло Муани может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Монако».

В нынешнем сезоне Коло Муани принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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