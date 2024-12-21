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Моуринью с «Фенербахче» не выиграл ни одного матча у команд из топ-6 чемпионата Турции

Моуринью с «Фенербахче» не выиграл ни одного матча у команд из топ-6 чемпионата Турции
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«Фенербахче» под руководством португальского тренера Жозе Моуринью не одержал победу ни в одном из матчей с командами, находящимися в шестёрке лучших чемпионата Турции на текущий момент.

«Фенербахче» потерпел поражение в играх с «Галатасараем» и «Бешикташем», а также разделил очки с «Самсунспором», «Эюпспором» и «Гёзтепе».

После 16 матчей турецкого чемпионата подопечные Моуринью набрали 36 очков и на текущий момент занимают второе место, отставая от лидирующего «Галатасарая» на пять очков, при этом у лидера лиги есть игра в запасе. Португальский специалист занял должность главного тренера «Фенербахче» минувшим летом.

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