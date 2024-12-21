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Николай Наумов: АПЛ не подходит Угальде, ему подошли бы Серия А и Ла Лига

Николай Наумов: АПЛ не подходит Угальде, ему подошли бы Серия А и Ла Лига
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном переходе нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде в клуб английской Премьер-лиги. Ранее сообщалось об интересе к Угальде со стороны «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Челси».

«Трудно сказать, есть ли к Угальде интерес от топ-клубов АПЛ. Но по последним играм перед зимней паузой им могут интересоваться такие команды. Не исключаю, что этот интерес — работа его агентов, которые хотят поднять его вес, чтобы переподписать контракт. Это обычная история. Когда футболист заиграл, на него нужно поднять цену.

Угальде — очень сильный и умелый игрок, но не думаю, что ему подходит английская лига. Он всё-таки гибкий и физически не очень мощный нападающий. Мне кажется, что Угальде больше подошли бы чемпионаты Испании и Италии. Ему будет сложновато адаптироваться в Англии, тем более мы помним, как он адаптировался в «Спартаке». Но если у него будет такое желание, всё возможно.

У «Спартака» абсолютно нет резона продавать Угальде этой зимой. Команда только начала играть. Станкович очень долго искал состав и схему. Мы все боялись, что в «Спартак» пришёл второй Абаскаль, но Станкович делал команду тихой сапой. Поэтому продажа такого нападающего будет большой потерей для него. «Спартаку» не надо торопиться с продажей — Угальде только пришёл, и, если он ещё поиграет годик на таком же уровне, его цена только вырастет, а не упадёт. С другой стороны, если Угальде сам жёстко поставит вопрос о продаже. Но «Спартак» должен сделать все условия, чтобы этому нападающему было комфортно», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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