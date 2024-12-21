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Врач назвала возможные последствия травмы Доннаруммы

Врач назвала возможные последствия травмы Доннаруммы
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Врач Инес Липперхайде рассказала о возможных последствиях травмы вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, полученной в матче 16-го тура Лиги 1 с «Монако» (4:2).

Франция — Лига 1 . 16-й тур
18 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Дуэ – 24'     1:1 Бен-Сегир – 53'     2:1 Эмболо – 60'     2:2 Дембеле – 64'     2:3 Рамуш – 83'     2:4 Дембеле – 90+7'    

«У него могла быть внутричерепная травма, но всё обошлось. Однако стоит отметить, что такие повреждения могут развиваться с течением времени так же, как это происходит при ушибах. В любом случае необходимо наблюдать за состоянием пациента», — приводит слова Липперхайде Marca.

Напомним, защитник «Монако» Уилфрид Синго влетел ногой в лицо Доннарумме. На 22-й минуте итальянского голкипера «Пари Сен-Жермен» заменил россиянин Матвей Сафонов. Позднее стало известно, что Доннарумме в раздевалке наложили 10 швов.

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