Врач назвала возможные последствия травмы Доннаруммы

Врач Инес Липперхайде рассказала о возможных последствиях травмы вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, полученной в матче 16-го тура Лиги 1 с «Монако» (4:2).

«У него могла быть внутричерепная травма, но всё обошлось. Однако стоит отметить, что такие повреждения могут развиваться с течением времени так же, как это происходит при ушибах. В любом случае необходимо наблюдать за состоянием пациента», — приводит слова Липперхайде Marca.

Напомним, защитник «Монако» Уилфрид Синго влетел ногой в лицо Доннарумме. На 22-й минуте итальянского голкипера «Пари Сен-Жермен» заменил россиянин Матвей Сафонов. Позднее стало известно, что Доннарумме в раздевалке наложили 10 швов.