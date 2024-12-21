Гацкан: если Дзюба показывает такой футбол, значит, уровень РПЛ не растёт

Бывший полузащитник «Спартака» и «Ростова» Александр Гацкан поделился мнением об игровом уровне нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы и качестве футбола в РПЛ.

— Для меня возможности и качества Дзюбы — не новость. Меня удивляет, что другие команды и футболисты, которые играют против него, не могут ничего противопоставить. Это значит, что уровень чемпионата России и футболистов не слишком высокого качества.

— То есть качество российского футбола падает?

— Оно давно начало падать, и сейчас это падение продолжается. Сегодня РПЛ находится на плюс-минус прошлогоднем уровне. Нельзя сказать, что он падает или поднимается. Но то, что Дзюба показывает такой футбол, означает, что уровень российского футбола не растёт, — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба принял участие в 10 матчах, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.

Полное интервью с Александром Гацканом выйдет на «Чемпионате» в 16:00 мск.

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