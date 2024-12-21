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Александр Гацкан: Семак поправит ошибки «Зенита» во время зимней паузы

Александр Гацкан: Семак поправит ошибки «Зенита» во время зимней паузы
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Бывший полузащитник «Спартака», «Ростова», «Рубина», «Крыльев Советов» Александр Гацкан поделился мнением об уровне игры «Зенита» в первой части сезона РПЛ.

«Внутри команды могут быть разные моменты. Может быть, травмы и разные. Возможно, Семак хотел одного, а по факту вышло по-другому. Многое также зависит от соперника, который хорошо подготовился и знал сильные стороны «Зенита». Каждую игру нужно разбирать отдельно, нельзя мешать всё воедино. В игре с «Акроном» многое значил фактор Дзюбы. Артём настроился, и тренер нашёл для него правильные слова.

Допускаю также, что футболисты «Зенита» снизили к себе требования, думая, что легко выиграют эти матчи. Но мне кажется, что это маловероятно. У «Зенита» хороший подбор футболистов, и команда в прошлых годах показывала, что может добиваться максимальных результатов. Сейчас в паузе Семак поправит ошибки команды. Поэтому «Зенит» будет первым претендентом на чемпионство в РПЛ», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.

Полное интервью с Александром Гацканом выйдет на «Чемпионате» в 16:00 мск.

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