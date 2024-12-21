Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гацкан прокомментировал слова губернатора Самарской области о коррупции в футболе

Гацкан прокомментировал слова губернатора Самарской области о коррупции в футболе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок «Крыльев Советов» Александр Гацкан отреагировал на заявление губернатора Самарской области о коррупции в футболе.

— Как можете прокомментировать слова губернатора Самарской области Федорищева?
— Читал только в прессе, что есть вот такие проблемы. Якобы кто-то кому-то должен деньги. Большего сказать не могу, потому что не знаю.

— Эта ситуация сильно давит на «Крылья Советов»?
— Да. Такие разговоры влияют. Были же ещё слухи, что команду может покинуть Осинькин. Плюс ушёл спортивный директор и происходит текучка. Постоянные разговоры в прессе вокруг команды — это не слишком хорошо для «Крыльев Советов». Отсюда такие результаты, — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Полное интервью с Александром Гацканом выйдет на «Чемпионате» в 16:00 мск.

Материалы по теме
В РФС сообщили о завершении проверки матчей «Крыльев», которые могли вызвать подозрения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android