Гацкан прокомментировал слова губернатора Самарской области о коррупции в футболе

Бывший игрок «Крыльев Советов» Александр Гацкан отреагировал на заявление губернатора Самарской области о коррупции в футболе.

— Как можете прокомментировать слова губернатора Самарской области Федорищева?

— Читал только в прессе, что есть вот такие проблемы. Якобы кто-то кому-то должен деньги. Большего сказать не могу, потому что не знаю.

— Эта ситуация сильно давит на «Крылья Советов»?

— Да. Такие разговоры влияют. Были же ещё слухи, что команду может покинуть Осинькин. Плюс ушёл спортивный директор и происходит текучка. Постоянные разговоры в прессе вокруг команды — это не слишком хорошо для «Крыльев Советов». Отсюда такие результаты, — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Полное интервью с Александром Гацканом выйдет на «Чемпионате» в 16:00 мск.