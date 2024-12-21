Александр Гацкан предположил, на что может рассчитывать «Ростов» в этом сезоне РПЛ

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан, ныне занимающий должность тренера молодёжной команды ростовчан, рассказал, на что может претендовать «Ростов» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

— «Ростов» начал вроде неплохо, но потом травмы выбили пару футболистов из колеи. Мне кажется, что ещё разговоры об уходе Глебова и Осипенко летом дали о себе знать. Плюс травма Мохеби, которому нужно было время, чтобы восстановиться и привести себя в порядок. Уже потом было видно, что сделаны коррективы. Очень хорошо себя проявили молодые интересные игроки: Комаров, Лангович и остальные.

— На что может претендовать этот «Ростов»?

— Думаю, что команда претендует на шестое-седьмое место. «Ростов» потерял слишком много очков, чтобы бороться за тройку. Это случилось в промежутке, когда пошли травмы, а у футболистов не было уверенности, — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.