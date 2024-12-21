Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» должен выплатить 6 млн рублей в бюджет — источник

«СКА-Хабаровск», выступающий в Мелбет Первой лиге, должен выплатить 6 млн рублей в бюджет. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против» со ссылкой на результаты проверки контрольно-ревизионной комиссии.

Подчёркивается, что кредиторская задолженность клуба за минувший год выросла почти на 4 млн рублей, дебиторская — чуть больше, чем на миллион. Главной причиной подобного роста, по заключению комиссии, являются сборы команды за пределами России.

Кроме того, как отмечает источник, у аудиторов возникли вопросы к целевому расходованию бюджетных средств, поскольку при наличии жилья на балансе клуба ряд сотрудников снимали его в Хабаровске за счёт средств бюджета. Также зарплаты отдела коммерции выплачивались из кассы клуба.

В результате «СКА-Хабаровск» должен возместить бюджету ущерб в размере 1,638 млн рублей и вернуть 4,715 млн рублей, которые были выплачены персоналу, который должен содержаться за счёт коммерческой деятельности.

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