Павел Каманцев высказался о работе российских арбитров в Саудовской Аравии

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС), член исполкома организации Павел Каманцев поделился мнением о работе отечественных арбитров в Саудовской Аравии.

«Практика работы наших судей в Саудовской Аравии продолжится. Ожидаем назначений в январе-феврале. Судьи, которые претендуют на это в соответствии со своим статусом, уведомлены, что нужно поддерживать хорошую физическую и ментальную форму. Не слишком налегать на оливье (смеётся)», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.

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