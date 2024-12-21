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Дзюба сыграл в составе «Спартака» на турнире выпускников академии красно-белых

Дзюба сыграл в составе «Спартака» на турнире выпускников академии красно-белых
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Воспитанник «Спартака» Артём Дзюба, ныне выступающий в составе «Акрона», принял участие в турнире выпускников академии красно-белых. 36-летний нападающий сыграл за выпускников академии «Спартака» 1988 года. В качестве их соперников выступили выпускники 1987 года.

Дзюба выступал в составе основной команды красно-белых с 2006 по 2015 год. В «Спартаке» российский нападающий принял участие в 166 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 38 голами и 23 результативными передачами. В 2015 году Дзюба перешёл в санкт-петербургский «Зенит», за который выступал до лета 2022 года. К «Акрону» 36-летний футболист присоединился минувшей осенью.

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