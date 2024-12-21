Варан — о целях «Комо»: клуб закрепится в Серии А и будет бороться за места в еврокубках

Бывший защитник сборной Франции Рафаэль Варан, ныне занимающий должность члена правления футбольного клуба «Комо», заявил об амбициях клуба, которые выходят за рамки борьбы за выживание в чемпионате Италии.

«Через пять лет я вижу, что клуб закрепится в Серии А и будет бороться за места в еврокубках. Озеро Комо уже является культовым. Наша цель — сделать «Комо» таким же культовым в футболе», — приводит слова Варана Eurosport.

Напомним, «Комо» объявил о назначении бывшего центрального защитника команды на должность члена правления клуба в октябре 2024 года. После 16 туров команда занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А с 15 очками. Последний раз клуб играл в высшем дивизионе Италии в сезоне-2002/2003.