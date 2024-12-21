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Глава судейского комитета РФС надеется, что российские арбитры смогут работать в Китае

Глава судейского комитета РФС надеется, что российские арбитры смогут работать в Китае
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Глава Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев выразил надежду, что российские арбитры попробуют свои силы в китайской Суперлиге.

«Сергей Карасёв ездил работать в ОАЭ, мы плотно общаемся с Китаем. Сейчас мы учим их операторов. Потихоньку, с учётом масштаба страны, взаимодействуем. Надеюсь, что и в китайской Суперлиге мы сможем обслужить несколько матчей», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Отметим, что в китайской Суперлиге успешно работает российский тренер Леонид Слуцкий. Он возглавляет «Шанхай Шэньхуа», который по итогам прошедшего сезона стал вице-чемпионом турнира. Это наивысший результат команды с 2008 года.

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