Экс-игрок «Крыльев» Гацкан: уход Осинькина не пойдёт на пользу команде и Самарской области

Бывший игрок «Крыльев Советов» Александр Гацкан рассказал, как потенциальный уход главного тренера клуба Игоря Осинькина может повлиять на команду.

«После игры с «Зенитом» губернатор сказал, что Осинькин останется. Если тренера уберут, это не пойдёт на пользу «Крыльям Советов» и Самарской области. Но это жизнь, от неё можно ждать чего угодно», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги команда Игоря Осинькина заработала 18 очков и на текущий момент занимает 10-е место, находясь в двух очках от зоны стыковых матчах.