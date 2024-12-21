Экс-игрок «Динамо» Батак: Станкович не отпустит Угальде из «Спартака»

Сербский экс-защитник московского «Динамо» Радослав Батак высказался на тему возможного ухода нападающего «Спартака» Манфреда Угальде из клуба.

«Конечно, Станковичу нет смысла отдавать Угальде, и, если его мнение будут спрашивать, он Манфреда не отпустит. А какой тренер отдаст своего лучшего нападающего посреди чемпионата? Помню, в «Динамо» продали Коромана в Самару, лучшего игрока, в 2003 году в перерыве, когда занимали второе место, и в итоге закончили на пятом. Но насколько реален трансфер Угальде в Англию, сложный вопрос», — заявил Батак «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Угальде со стороны «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Челси».

В нынешнем сезоне коста-риканский нападающий принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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