Экс-тренер «Спартака» Каррера: Пьяничу тоже нужно время на адаптацию в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича.
«Конечно, Пьянич — опытнейший игрок, но ему тоже нужно время на адаптацию в РПЛ, это нормально. Возможно, весной у него будет больше результативных действий, потому что он пройдёт сборы с командой», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».
Боснийский футболист присоединился к ЦСКА в минувшем сентябре. В нынешнем сезоне Пьянич принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года и включает возможность продления ещё на сезон. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.
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