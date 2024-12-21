Анчелотти предоставит Винисиусу дополнительный отдых, игрок полетит в Майами — Relevo

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти предоставит дополнительный отдых крайнему нападающему команды Винисиусу Жуниору, который пропустит матч 18-го тура испанской Примеры с «Севильей» (22 декабря) из-за перебора жёлтых карточек. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, итальянский специалист не настаивает, чтобы Винисиус находился рядом с командой в день игры. Более того, Анчелотти разрешил бразильскому футболисту пропустить тренировку, которая состоялась вчера, 20 декабря.

Планируется, что Винисиус отправится отдыхать в Майами и должен будет вернуться к тренировочному процессу 30 декабря. Подобный отпуск для нападающего был заранее продуман штабом Анчелотти в связи с тяжёлым графиком «Реала».

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