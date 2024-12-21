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Жёны футболистов «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» смотрели балет во время дерби

Жёны футболистов «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» смотрели балет во время дерби
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Жёны игроков «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» собрались вместе и отправились на балет вместо просмотра матча супругов в 16-м туре английской Премьер-лиги (1:2).

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гвардиол – 36'     1:1 Фернандеш – 88'     1:2 Диалло – 90'    

Девушка Джека Грилиша Саша Эттвуд выложила в соцсетях фото в компании возлюбленной Люка Шоу Анушки Сантуш, жены Джордана Пикфорда Меган и супруги Гарри Магуайра Ферн.

Фото: Фото: Из личного архива Эттвуд

«Девчачье рождественское путешествие», — подписала фото Эттвуд.

Пока вторые половинки футболистов наслаждались балетом и ужином с чёрной икрой, «Манчестер Сити» уступил «Манчестер Юнайтед» на своём поле со счётом 1:2. После 16 туров «МЮ» занимает 12-е место, заработав 22 очка. «Манчестер Сити» набрал 27 очков в 16 матчах и располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ.

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