Жёны футболистов «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» смотрели балет во время дерби

Жёны игроков «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» собрались вместе и отправились на балет вместо просмотра матча супругов в 16-м туре английской Премьер-лиги (1:2).

Девушка Джека Грилиша Саша Эттвуд выложила в соцсетях фото в компании возлюбленной Люка Шоу Анушки Сантуш, жены Джордана Пикфорда Меган и супруги Гарри Магуайра Ферн.

Фото: Фото: Из личного архива Эттвуд

«Девчачье рождественское путешествие», — подписала фото Эттвуд.

Пока вторые половинки футболистов наслаждались балетом и ужином с чёрной икрой, «Манчестер Сити» уступил «Манчестер Юнайтед» на своём поле со счётом 1:2. После 16 туров «МЮ» занимает 12-е место, заработав 22 очка. «Манчестер Сити» набрал 27 очков в 16 матчах и располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ.