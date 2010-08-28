Генеральный менеджер "Андерлехта": группа для нас жизнеспособна

Генеральный менеджер «Андерлехта» Херман ван Хольсбек прокомментировал итог жеребьёвки группового этапа Лиги Европы. Напомним, что соперниками бельгийского клуба стали «Зенит», АЕК и «Хайдук».

«Если вы посмотрите на другие группы, то, я думаю, эта группа для нас жизнеспособна. „Зенит“, пожалуй, фаворит, но и против русских, и против АЕК, и против „Хайдука“ мы должны приложить все усилия для завоевания трех очков. Первая игра будет иметь большое значение. „Зенит“ – на бумаге фаворит, так что если вы стартуете дома с хорошим результатом, можете сделать большой шаг в верном направлении», – приводит слова ван Хольсбека «Спорт день за днём».