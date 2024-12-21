Гацкан: у «Акрона» хорошие тренеры, которые из среднего подбора игроков выжимают максимум

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан, ныне занимающий должность тренера молодёжной команды ростовчан, оценил работу тренерского штаба «Акрона» во главе с Зауром Тедеевым.

«Тедеев работал у нас в «Ростове» в молодёжке и показывал достаточно хорошие результаты. Когда Валерий Георгиевич ушёл, Тедеев принял первую команду. Это была его первая возможность возглавить большую команду, но, к сожалению, не всё получилось. Думаю, что он набрался опыта. У «Акрона» хороший тренерский штаб, который из среднего подбора футболистов выжимает максимум», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.