Андрей Канчельскис прокомментировал назначение главным тренером брянского «Динамо»

Российский специалист Андрей Канчельскис высказался о своём назначении на должность главного тренера брянского «Динамо».

«Брянск — футбольный город, который имеет хорошую команду с историей и хороших футболистов. Спасибо руководителям, администрации и всем причастным, что остановились на моей кандидатуре. Как говорил Владимир Ленин: «Учиться, учиться и ещё раз учиться». Будем работать, работать и ещё раз работать.

Только с позитивными эмоциями возвращаюсь на тренерскую работу. У нас стоит задача, её надо выполнять. Уже работаю на следующий день после подписания контракта. Сейчас просматриваю футболистов, кто сможет выполнить ту задачу, которая поставлена перед нами», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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