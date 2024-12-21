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Гарри Кейн почтил память жертв трагедии на рождественской ярмарке в Магдебурге

Гарри Кейн почтил память жертв трагедии на рождественской ярмарке в Магдебурге
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн выразил соболезнования семьям жертв трагедии на рождественской ярмарке в Магдебурге (Германия), в результате которой погибли четыре человека и сотни получили ранения.

«Новости о трагедии в Магдебурге заставляют взглянуть на вещи по-другому, и в такие вечера, как этот, футбол не самое важное. Мои мысли с теми, кого затронула эта ужасная трагедия, приношу свои соболезнования семьям погибших», — написал Кейн в соцсетях.

Напомним, в пятницу, 20 декабря, автомобиль врезался в толпу на рождественском базаре в городе Магдебург на севере страны. В результате чего погибли четыре человека, в том числе ребёнок, сотни человек получили ранения. В связи с этим все развлекательные мероприятия были отменены, а матч 15-го тура Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (5:1) начался с минуты молчания.

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