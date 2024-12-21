Поль Погба отреагировал на тюремное заключение для брата, похитившего его

Французский полузащитник Поль Погба высказался о тюремном заключении для своего брата Матиаса Погба сроком на три года (два из которых — условно) по делу о похищении экс-игрока «трёхцветных» и вымогательстве у него € 13 млн.

«В деле, в котором фигурируют члены моей семьи и люди, которых я знаю с детства, нет победителя. Наконец-то могу перевернуть страницу в это чрезвычайно трудное время. Теперь есть возможность полностью сосредоточиться на будущем», — приводит слова Поля Погба RMC Sport.

Помимо Матиаса Погба, ещё пять участников этого дела, являющихся друзьями детства Поля, получили от одного до восьми лет реального тюремного заключения.

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