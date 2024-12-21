Канчельскис — о задачах «Динамо» Брянск: не понимаю, что за зоны во Второй лиге

Российский специалист Андрей Канчельскис рассказал о задачах брянского «Динамо» и поделился мнением о зонах во Второй лиге.

— Задача вывести команду в «Серебро»?

— У меня задача в брянском «Динамо» — первое место. Честно говоря, не понимаю, что это за зоны во Второй лиге. Придумали какой-то бред. У меня задача только первое место. Других задач я не знаю и не понимаю, — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Динамо-Брянск» заняло пятое место в турнирной таблице первого этапа группы «Серебро» дивизиона «А» Леон Второй лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 22 очка за 18 матчей. «Динамо-Брянск» в стыковых матчах уступило омскому «Иртышу» (0:2 по сумме двух встреч) и вылетело в дивизион «Б» Второй лиги. Командой руководил Константин Синеоков.