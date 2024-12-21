Моуринью раскритиковал игроков своей и чужой команд после матча чемпионата Турции

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью остался недоволен уровнем футбола, показанным во встрече 17-го тура чемпионата Турции с «Эюпспором» (1:1).

«Это была катастрофа. Сколько времени длился матч, сколько раз его останавливали, как долго игроки лежали на газоне? Это случалось много раз. Поэтому качество игры было низким. Также было много технических ошибок. Для меня это был слабый, некачественный матч.

Я не несу ответственности за то, что игра была такой плохой, но моя команда тоже показала слабый футбол. Было допущено много технических ошибок. Нам было трудно удерживать и перенаправлять мяч. Допустили много ошибок в построении игры. Во втором тайме мы были намного лучше, создавали моменты, правильнее использовали фланги», — приводит слова Моуринью Daily Mail.

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