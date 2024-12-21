Энрике высказался о состоянии Доннаруммы, которому наложили 10 швов на лицо
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о состоянии вратаря парижского клуба Джанлуиджи Доннаруммы, получившего травму лица в матче 16-го тура французской Лиги 1 с «Монако» (4:2). Напомним, голкипер пострадал в результате столкновения с игроком соперника Уилфридом Синго. В раздевалке Доннарумме наложили 10 швов.
Франция — Лига 1 . 16-й тур
18 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Дуэ – 24' 1:1 Бен-Сегир – 53' 2:1 Эмболо – 60' 2:2 Дембеле – 64' 2:3 Рамуш – 83' 2:4 Дембеле – 90+7'
«Он в порядке, у него нет боли. Это травма, на которую тяжело смотреть, но она прошла без серьёзных последствий. Ему очень повезло, что удар не был нанесён ему в район глаз. Мы все видели этот момент в трансляции, его не нужно комментировать», — приводит слова Энрике RMC Sport.
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