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Энрике высказался о состоянии Доннаруммы, которому наложили 10 швов на лицо

Энрике высказался о состоянии Доннаруммы, которому наложили 10 швов на лицо
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о состоянии вратаря парижского клуба Джанлуиджи Доннаруммы, получившего травму лица в матче 16-го тура французской Лиги 1 с «Монако» (4:2). Напомним, голкипер пострадал в результате столкновения с игроком соперника Уилфридом Синго. В раздевалке Доннарумме наложили 10 швов.

Франция — Лига 1 . 16-й тур
18 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Дуэ – 24'     1:1 Бен-Сегир – 53'     2:1 Эмболо – 60'     2:2 Дембеле – 64'     2:3 Рамуш – 83'     2:4 Дембеле – 90+7'    

«Он в порядке, у него нет боли. Это травма, на которую тяжело смотреть, но она прошла без серьёзных последствий. Ему очень повезло, что удар не был нанесён ему в район глаз. Мы все видели этот момент в трансляции, его не нужно комментировать», — приводит слова Энрике RMC Sport.

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