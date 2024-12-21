Энрике высказался о состоянии Доннаруммы, которому наложили 10 швов на лицо

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о состоянии вратаря парижского клуба Джанлуиджи Доннаруммы, получившего травму лица в матче 16-го тура французской Лиги 1 с «Монако» (4:2). Напомним, голкипер пострадал в результате столкновения с игроком соперника Уилфридом Синго. В раздевалке Доннарумме наложили 10 швов.

«Он в порядке, у него нет боли. Это травма, на которую тяжело смотреть, но она прошла без серьёзных последствий. Ему очень повезло, что удар не был нанесён ему в район глаз. Мы все видели этот момент в трансляции, его не нужно комментировать», — приводит слова Энрике RMC Sport.

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