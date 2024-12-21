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Мирзов: хотелось бы, чтобы такой человек и футболист, как Промес, вернулся в РПЛ

Мирзов: хотелось бы, чтобы такой человек и футболист, как Промес, вернулся в РПЛ
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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов хотел бы, что бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес вернулся в чемпионат России.

«Честно, не слежу за лигой, в который он играет. Хотелось бы, чтобы такой человек и футболист вернулся в РПЛ.

В такие ситуации, как у него, не лезу, но Квинси — топовый футболист. Не хватает ли мне его? Это, наверное, у «Спартака» надо спрашивать. Если к нам придёт, тогда и пообщаемся», — приводит слова Мирзова Sport24.

В марте 2024 года Промес был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде запрещённых веществ.

Нидерландский футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В 2017 году в составе красно-белых Промес выиграл золотые медали чемпионата России. Сейчас Промес играет за «Дубай Юнайтед».

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