Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщики высмеивают Мартинеса после неудачной попытки помешать Сону перед угловым

Болельщики высмеивают Мартинеса после неудачной попытки помешать Сону перед угловым
Аудио-версия:
Комментарии

Болельщики высмеяли центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинеса после того, как в матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Тоттенхэмом» (4:3) он безуспешно пытался сбить капитана соперников Сон Хын Мина перед тем, как он забил прямым ударом с углового.

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
19 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
4 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Соланке – 15'     2:0 Кулушевски – 46'     3:0 Соланке – 54'     3:1 Зиркзее – 63'     3:2 Диалло – 70'     4:2 Мин – 88'     4:3 Эванс – 90+4'    

«Уморительно. Лисандро Мартинес подошёл и крикнул Сону, чтобы тот быстрее подавал угловой, а затем Сон забил гол», — написал один из болельщиков в соцсети X (ранее Twitter).

На 87-й минуте матча Сон Хын Мин не спеша шёл к угловому флажку, пытаясь потянуть время, так как «Тоттенхэм» вёл со счётом 3:2, но тут к нему подбежал Мартинес, врезался в него и попытался подтолкнуть вперёд. Однако это не помешало Сон Хын Мину забить гол прямым ударом с углового. По итогу матча «Тоттенхэм» одержал победу и вышел полуфинал Кубка английской лиги.

Материалы по теме
Постекоглу отреагировал на выход «Тоттенхэма» в полуфинал Кубка английской лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android