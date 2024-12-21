Болельщики высмеивают Мартинеса после неудачной попытки помешать Сону перед угловым

Болельщики высмеяли центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинеса после того, как в матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Тоттенхэмом» (4:3) он безуспешно пытался сбить капитана соперников Сон Хын Мина перед тем, как он забил прямым ударом с углового.

«Уморительно. Лисандро Мартинес подошёл и крикнул Сону, чтобы тот быстрее подавал угловой, а затем Сон забил гол», — написал один из болельщиков в соцсети X (ранее Twitter).

На 87-й минуте матча Сон Хын Мин не спеша шёл к угловому флажку, пытаясь потянуть время, так как «Тоттенхэм» вёл со счётом 3:2, но тут к нему подбежал Мартинес, врезался в него и попытался подтолкнуть вперёд. Однако это не помешало Сон Хын Мину забить гол прямым ударом с углового. По итогу матча «Тоттенхэм» одержал победу и вышел полуфинал Кубка английской лиги.