Дмитрий Сенников назвал Мурада Мусаева лучшим тренером первой части РПЛ

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников ответил на вопрос о лучшем тренере чемпионата России в первой части сезона.

«На мой взгляд, Мурад Мусаев является лучшим тренером первой части РПЛ. «Краснодар» стабильнее прошёл этот отрезок, чем другие команды», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.

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