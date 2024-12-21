Анчелотти заявил, что адаптация Мбаппе в «Реале» закончилась

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что адаптация нападающего Килиана Мбаппе в «Королевском клубе» завершена.

«Период адаптации Мбаппе закончился. Он показывает хорошую форму, но всё ещё может прогрессировать. Килиан восстановился после травмы, и я вижу, что он стал более мотивированным и полным энтузиазма. Мбаппе нужно было это время, как и любому другому, но оно уже подошло к концу», — приводит слова Анчелотти AS.

Французский футболист присоединился к мадридскому клубу минувшим летом в качестве свободного агента. За этот период он принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и тремя результативными передачами.

Азар и Мбаппе на пьедестале почёта после заезда на картинге: